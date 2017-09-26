Помощь пришла вовремя

Рязанские строители помогают убирать урожай

В тот день двадцатитонный «КамАЗ» работал на току. Водитель строительной организации ООО «Интер-строй» Геннадий Ремизов, кажется, был очень доволен, что на полях СХПК «Воскресение» Михайловского района выращен небывалый до этого урожай зерновых. Несмотря на достаточное количество техники, помощь сельчанам оказалась как нельзя кстати.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Воскресение» – предприятие достаточно молодое. Инвесторы Александр Михайлов и Эдуард Абушев выкупили заброшенные земли, грамотно ими распорядились и доказали, что хозяйствовать на земле – дело прибыльное и благородное.

– К организации кооператива мы подошли буквально с калькулятором в руках, – рассказывает руководитель СХПК «Воскресение» Александр Михайлов. – Прежде чем начать обустраиваться на михайловской земле, долго изучали экономическую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве. Все просчитали и поняли, что есть возможность по-новому организовать сельскохозяйственное производство, привлечь людей, заинтересовать их. И все получилось, хотя и не сразу. Слишком прочно укрепилось в людях мнение, что работа на земле – дело рискованное и неблагодарное. Инвесторы доказали обратное.

Местная жительница, ныне работница кооператива, Ольга Хромова очень рада переменам, которые происходят в жизни Слободки и других окрестных деревень. Как она призналась, такого урожая, а это более 50 центнеров с гектара зерновых, здесь никогда не получали. Даже в самые лучшие времена. В последние годы земля в этих краях практически не использовалась, и люди жили надеждой на лучшие времена. И они, кажется, наступили. С раннего утра по сельским дорогам снуют машины, ревут тракторы, работают сортировальные комплексы, другая техника. Словом, ожила Слободка. Здесь уже построено много производственных помещений, пилорама и многое другое. В планах – строительство жилья.

Татьяна Кондрашова с удовольствием работает на току. Ранее она трудилась дояркой, а после того как перестали существовать коллективные хозяйства, осталась без дела. Инвесторы вдохнули в село новую жизнь. Они помогли людям грамотно оформить в собственность их земельные паи, трудоустроили безработных, оформили зарплатные карточки.

Погода позволяет отсортировать зерно и заложить его на хранение. Кстати, в кооперативе предпочитают работать только на машинах отечественного производства. Это принципиальная позиция руководства. Среди них есть совершенно эксклюзивные варианты, собранные по индивидуальным разработкам. Словом, техники в этом хозяйстве достаточно, но помощь строителей ЗАО «Интерстрой» здесь приняли с большой благодарностью. Такое взаимодействие испытано годами. В прежние времена нередко горожане приходили на помощь сельчанам в уборке урожая зерновых и пропашных культур и никогда не оставались внакладе.

Заместитель генерального директора ЗАО «Интерстрой» Валерий Антонов сказал, что еще одна большегрузная машина (водитель Николай Андреев) теперь работает в СХПК «Воскресение». Руководство кооператива отмечает дисциплинированность и большую ответственность водителей строительной организации за порученное дело. Из Слободки они уедут только тогда, когда закончится уборка. Уедут с благодарностью от руководства и хорошим денежным вознаграждением.