Нити Арена
16:42 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
123

Помощь пришла вовремя

00:01 / Строитель
Рязанские строители помогают убирать урожай
Помощь пришла вовремя

В тот день двадцатитонный «КамАЗ» работал на току. Водитель строительной организации ООО «Интер-строй» Геннадий Ремизов, кажется, был очень доволен, что на полях СХПК «Воскресение» Михайловского района выращен небывалый до этого урожай зерновых. Несмотря на достаточное количество техники, помощь сельчанам оказалась как нельзя кстати.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Воскресение» – предприятие достаточно молодое. Инвесторы Александр Михайлов и Эдуард Абушев выкупили заброшенные земли, грамотно ими распорядились и доказали, что хозяйствовать на земле – дело прибыльное и благородное.

– К организации кооператива мы подошли буквально с калькулятором в руках, – рассказывает руководитель СХПК «Воскресение» Александр Михайлов. – Прежде чем начать обустраиваться на михайловской земле, долго изучали экономическую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве. Все просчитали и поняли, что есть возможность по-новому организовать сельскохозяйственное производство, привлечь людей, заинтересовать их. И все получилось, хотя и не сразу. Слишком прочно укрепилось в людях мнение, что работа на земле – дело рискованное и неблагодарное. Инвесторы доказали обратное.

Местная жительница, ныне работница кооператива, Ольга Хромова очень рада переменам, которые происходят в жизни Слободки и других окрестных деревень. Как она призналась, такого урожая, а это более 50 центнеров с гектара зерновых, здесь никогда не получали. Даже в самые лучшие времена. В последние годы земля в этих краях практически не использовалась, и люди жили надеждой на лучшие времена. И они, кажется, наступили. С раннего утра по сельским дорогам снуют машины, ревут тракторы, работают сортировальные комплексы, другая техника. Словом, ожила Слободка. Здесь уже построено много производственных помещений, пилорама и многое другое. В планах – строительство жилья.

Татьяна Кондрашова с удовольствием работает на току. Ранее она трудилась дояркой, а после того как перестали существовать коллективные хозяйства, осталась без дела. Инвесторы вдохнули в село новую жизнь. Они помогли людям грамотно оформить в собственность их земельные паи, трудоустроили безработных, оформили зарплатные карточки.

Погода позволяет отсортировать зерно и заложить его на хранение. Кстати, в кооперативе предпочитают работать только на машинах отечественного производства. Это принципиальная позиция руководства. Среди них есть совершенно эксклюзивные варианты, собранные по индивидуальным разработкам. Словом, техники в этом хозяйстве достаточно, но помощь строителей ЗАО «Интерстрой» здесь приняли с большой благодарностью. Такое взаимодействие испытано годами. В прежние времена нередко горожане приходили на помощь сельчанам в уборке урожая зерновых и пропашных культур и никогда не оставались внакладе.

Заместитель генерального директора ЗАО «Интерстрой» Валерий Антонов сказал, что еще одна большегрузная машина (водитель Николай Андреев) теперь работает в СХПК «Воскресение». Руководство кооператива отмечает дисциплинированность и большую ответственность водителей строительной организации за порученное дело. Из Слободки они уедут только тогда, когда закончится уборка. Уедут с благодарностью от руководства и хорошим денежным вознаграждением.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Присмотритесь к новациям
Изменения в Налоговом кодексе улучшат положение предпринимателей
Димитрий Соколов
«Скорую» вызывали?
В Рязани полным ходом идет строительство нового здания больницы скорой медицинской помощи
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Высокое доверие, большие ожидания
С приходом молодых, энергичных, профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, энергичные меры
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Русско-японское сотрудничество
Тридцать студентов из Страны восходящего солнца принимают участие в рязанском форуме
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
На особом контроле
Проблемные объекты долевого строительства будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
«Новости из области-2017»
Дан старт второму областному конкурсу журналистских работ на сельскохозяйственную тему
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
И посмотреть, и купить
Рязанские юннаты вырастили прекрасный урожай овощей и фруктов
Лада Петрова
Общество
С заделом на будущее
Взаимодействие префектур и управлений администрации города должно быть усилено
Общество
Присмотритесь к новациям
Изменения в Налоговом кодексе улучшат положение предпринимателей
Димитрий Соколов
Строитель
Деловая хроника
Строитель
Когда откроется цирк?
Строитель
Когда открыта к мудрости дорога
Исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Немчинов отметил юбилей
Строитель
Новый стандарт домашнего комфорта
Завод пластиковых водосточных систем ТЕХНОНИКОЛЬ открылся в Рязани
Валентина Севостьянова
Строитель
Знать и выполнять
В коммунальных организациях области контролируется охрана труда. Плановая проверка прошла в СКП «Теплотехника №2»
Валентина Севостьянова
Строитель
Возраст делу не помеха
23 сентября свой юбилей отмечает главный инженер АО «Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» Николай Дмитриевич Недуруев
Город и мы
Детскую площадку – в каждый двор!
В районе завершается установка нового игрового оборудования
Светлана Максимова
Город и мы
В преддверии осеннего месячника благоустройства
Светлана Максимова
Город и мы
С заботой о старшем поколении
Светлана Максимова
Актуально
Плата за госуслуги
Рязанское управление министерства юстиции РФ разъясняет порядок возврата или зачета государственной пошлины
Авторская колонка
Всему – свое время
Ольга Драган
Культура
«Космический рейс» – в Ижевском
На родине Константина Эдуардовича Циолковского, в селе Ижевском, откроется выставка «Этот фильм зовет в космос»
Вячеслав Астафьев
Экология
Летят журавли
По старинному поверью, на Куприянов день, то есть 13 сентября по новому стилю, журавли собираются вместе перед отлетом
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы