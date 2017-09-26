«Скорую» вызывали?

В Рязани полным ходом идет строительство нового здания больницы скорой медицинской помощи

Старому комплексу БСМП, построенному в центре города на улице Дзержинского, уже далеко за шестьдесят. Первых пациентов в лечебном корпусе, рассчитанном на 200 коек, больница начала принимать в 1954 году. Прием осуществлялся в отделениях хирургии, травматологии, терапии и гинекологии. Те помещения, в которых сегодня размещается БСМП, уже не позволяют больше развиваться, улучшать условия для пациентов, устанавливать новое высокотехнологичное оборудование.

В новом семиэтажном комплексе БСМП, рассчитанном на 540 коек, планируется размещение четырех многопрофильных операционных отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделений эндоскопии, травматологии, терапии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгенологии. Также предусмотрено строительство трехэтажного патологоанатомического корпуса общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров. Территория главного корпуса составит 62,5 тыс. квадратных метров. На территории больницы запроектированы парковки для легковых машин, предусматривается устройство гостевой стоянки за пределами отведенной территории. Новый многопрофильный медицинский центр позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению нашей области. В рамках реализации Майских указов Президента о демографической политике работа новой больницы будет способствовать увеличению продолжительности жизни. Комплекс будет базой повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала, которые оказывают медицинскую помощь населению.

Больница скорой медицинской помощи возводится на улице Гоголя на месте бывшего трамвайного депо. Общая стоимость проекта оценивается в 4 с лишним миллиарда рублей. Строительство ведет коллектив ПК «Квант» под руководством Яшара Алиева. На рынке строительных работ «Квант» около тридцати лет. Работники этой организации имеют богатый опыт строительства на разных площадках. В последние годы они возводили ФСК в Сасове, Кадоме, медицинский комплекс для душевно больных в п. Выша Шацкого района, пристройку к зданию библиотеки им. Горького, среднюю школу в Кальном, реконструировали Дом культуры «Строитель» под областной музыкальный театр, детские дошкольные учреждения в разных муниципальных образованиях и многие другие социально значимые объекты. Сегодня они демонстрируют свои возможности на сооружении больницы скорой медицинской помощи.

– Работаем, – заверил прораб ПК «Квант» Сергей Зайцев. – Закончили нулевой цикл и приступили к возведению первого этажа главного корпуса. Смонтирована система отопления, начинается работа по устройству перекрытия первого этажа. Примечательно, что в строительстве больницы применяются материалы отечественного производства, в том числе и промышленных предприятий Рязани.

Вместе со специалистом министерства строительного комплекса области Любовью Власовой поднимаемся по этажам патологоанатомического корпуса. Здесь полным ходом идут отделочные работы. Отсюда открывается широкая панорама всей стройки.

– Стройка идет согласно графику, – говорит Любовь Власова. – Эта достаточно сложная задача выполняется в полном объеме. Строители понимают, что больница скорой медицинской помощи очень важна для города и области, поэтому делают все возможное, чтобы построить ее в срок и с хорошим качеством. Впрочем, как и прежние объекты, которые строили работники ПК «Квант».

Заместитель главного врача БСМП Александр Копейкин, в очередной раз побывав на стройке, остался доволен.

– Активная работа видна буквально на всех корпусах, – делится он своими впечатлениями. – Строители закончили возведение технического этажа, где будут размещены гардеробная, аптекарский склад, другие технические службы. Словом, люди трудятся на совесть. Планируется, что медицинский комплекс Рязанской БСМП будет оборудован вертолетной площадкой.

Проект нового здания больницы скорой медицинской помощи выполнили специалисты ООО «Квант-проект» – руководитель Юрий Ночуйкин. Главным инженером проекта является Дмитрий Давыдов.

– В новом здании больницы продумано все до мелочей, – рассказывает Юрий Ночуйкин. – Немаловажно и то, что выбрано удобное место для строительства – недалеко от окружной дороги. В случае непредвиденной ситуации можно одновременно задействовать шестнадцать операционных. Замечу, что мы не только выполнили уникальный проект здания, но и ведем авторский надзор за строительством.

Новая БСМП в областном центре должна стать одной из лучших в стране, своеобразным «рязанским «Склифом». Строительство корпусов больницы, оснащение их самым современным оборудованием, а также объединение на базе БСМП опытнейших работников практического здравоохранения и ведущих специалистов кафедр Рязанского медицинского университета помогут решить все приоритетные задачи.