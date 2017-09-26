Деловая хроника

Из аварийного жилья – в благоустроенное

По программе переселения из аварийного жилищного фонда переселено 6,5 тыс. жителей области. «Мы ожидаем, что на федеральном уровне будет разработан механизм, который позволит продолжить переселение в благоустроенное жилье, и мы обязательно будем это делать», – сказал Николай Любимов. Программа осуществляется в рамках реализации Майского указа президента «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышением качества ЖКХ».

«Строительная слава» нашла героев

За долголетнюю и успешную работу в сфере строительства первый заместитель генерального директора ООО «Железобетонный комбинат-8» Николай Колядов награжден почетным знаком «Строительная слава». Этим же знаком отмечена работа директора ООО «Шиловское ХДПМУ» Виктора Вековищева и электромонтажника ООО «СПК «Зеленый сад» Павла Брагина.

Почетной грамотой Российского союза строителей награждены начальник ПЗЦ АО «Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» Михаил Васильев, главный специалист ООО «Спасские пески» Наталья Скворцова, начальник электромонтажного участка ОАО «РМПМК-4» Игорь Шишов, слесарь-ремонтник ЗАО «Касимовстройкерамика» Алексей Грачев, а всего более сорока человек. Дипломом Российского союза строителей отмечен коллектив ООО «ПК «СТРИМ» – руководитель Михаил Чуфистов. Большое число строителей награждено почетными грамотами Рязанского союза строителей.

Поздравляем!