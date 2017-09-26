Когда откроется цирк?

«Каждый день проезжаю на троллейбусе мимо цирка. Замечаю, что сквер вокруг него оборудуют, какие-то скульптуры устанавливают, а сам он уже несколько лет находится как бы в застывшем состоянии. Расскажите читателям газеты «Рязанские ведомости»: долго ли нам еще ждать завершения ремонта цирка?

Галина Милецкая, г. Рязань»

На эти вопросы редакция попросила ответить финансового директора филиала ФКП «Росгосцирк» Рязанский государственный цирк Анатолия Васильевича Орлова. Как он пояснил, капитальный ремонт цирка ведется с 2014 года и находится под постоянным контролем Министерства культуры РФ, Росгосцирка, министерства строительной отрасли области. Помощь оказывает и администрация города. Абсолютно все министерства и ведомства заинтересованы в том, чтобы преодолеть отставание в темпах с тем расчетом, чтобы рязанский цирк распахнул свои двери в марте 2018 года. Во всяком случае, такая задача поставлена перед московской подрядной организацией «Стройресурс».

Сегодня в помещении цирка приведены в порядок инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, полностью выполнена кровля здания. В помещении сделаны полы, перегородки, многое другое.

Капитальный ремонт цирка финансируется в полном объеме. Но из-за того, что со временем проект подвергся корректировке, появились непредвиденные работы и расходы. Но и этот вопрос решается.

В новом здании цирка будет комфортно и современно. Поменяется освещение, звук и многое другое. Как сказал финансовый директор, ждать осталось совсем недолго.