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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Когда открыта к мудрости дорога

00:01 / Строитель
Исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Немчинов отметил юбилей
Когда открыта к мудрости дорога

В его биографию вместилась целая эпоха. В ней были взлеты и падения, вдохновение и уныние, радость и разочарование. Ему суждено было видеть все плоды реализации коммунистической идеи, наблюдать время перестройки и распада Советского Союза, пережить тревожные девяностые годы. Но чтобы в его жизни ни происходило, он всегда был верен своим принципам и идеалам.

– Я – дитя советской эпохи и плохого о ней сказать ничего не могу, – говорит Вячеслав Васильевич. – Были какие-то перекосы, просчеты, но они никак не могут перечеркнуть главное: государство социально защищало человека. И я, где бы ни работал, всегда стремился к этому.

Выпускник Рязанского радиотехнического института, Академии общественных наук Вячеслав Васильевич работал в РКБ «Глобус», в различных партийных, профсоюзных и хозяйственных органах, в том числе и в строительной сфере. Последние пятнадцать лет он исполнительный директор регионального Союза строителей. Человек с активной жизненной позицией, он многое сделал для его становления и укрепления. При его непосредственном участии увеличивается членство в союзе. Сегодня в его составе 48 организаций. Их количество продолжает расти.

Человек высокой культуры, исключительной порядочности, грамотный и ответственный, он всегда стремится к тому, чтобы Союз строителей был объединяющим звеном работников отрасли, а люди находили в нем понимание и поддержку.

О Вячеславе Васильевиче Немчинове можно рассказывать до бесконечности. Его знают в каждой строительной организации, на промышленных предприятиях. Он там бывает регулярно. Исполнительный директор – частый гость в учебных заведениях, где готовятся кадры для строительства, участвует в проведении конкурсов, смотров, праздников, турниров. И всякий раз он старается подчеркнуть, что люди, работающие в отрасли, – особенные, творческие, ответственные.

Вячеслав Васильевич и сам человек увлеченный. С ним интересно вести диалог на различные темы. Он хорошо знает историю своей страны, Рязани, внимательно следит за происходящими событиями и на все имеет свою точку зрения. Он свой человек и среди рыбаков. Рыбная ловля – его хобби.

Поздравляем Вас, Вячеслав Васильевич, с юбилеем! Пусть и дальше Вам сопутствует удача. Здоровья Вам и благополучия, уважения коллег и близких.

Недавно юбилейные даты отметили генеральный директор ОАО «КИВЦ» Владимир Тресков, руководитель строительной организации «Приток» Борис Певный, ветеран отрасли Владимир Шаров. Примите самые искренние поздравления с пожеланиями здоровья, добра, благополучия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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