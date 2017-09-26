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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На особом контроле

00:01 / Из официальных источников
Проблемные объекты долевого строительства будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года

Накануне встречи Президента России Владимира Путина с главами регионов РФ, избранными в Единый день голосования, вице-губернатор региона Игорь Греков доложил губернатору Николаю Любимову о работе, проведенной по исполнению поручений, данных Президентом РФ в ходе поездки в Рязанскую область в августе 2017 года.

Задачи, поставленные главой государства, касаются проблем, обозначенных рязанцами в ходе «прямой линии» с Президентом РФ, состоявшейся летом текущего года. В обращениях граждан были затронуты такие темы, как состояние дорог, транспортная доступность, ветхое жилье, экология, проблемы в сфере здравоохранения, газификация сельских населенных пунктов, ситуация в долевом строительстве.

Игорь Греков отметил, что большая часть вопросов решена положительно, по остальным ведется активная работа. Так, в зоне особого внимания остаются два объекта долевого строительства, которые планируется сдать до конца 2018 года. Николай Любимов поручил держать этот вопрос на особом контроле.

«Прошу активно продолжать работу, чтобы у нас не было обманутых дольщиков, и потом не возникало аналогичных проблем», – почеркнул глава региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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