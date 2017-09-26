Дан старт второму областному конкурсу журналистских работ на сельскохозяйственную тему

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области приглашает региональные и районные печатные издания, теле- и радиокомпании, информационные агентства, интернет-СМИ и интернет-ресурсы области принять участие во Втором региональном конкурсе для журналистов «НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ».

В конкурсе участвуют материалы, посвященные сельскохозяйственной тематике, жизни на селе, достижениям и инновациям в АПК Рязанской области, опубликованные в СМИ, вышедшие в эфир и размещенные на интернет-ресурсах с 10 октября 2016 года по 10 октября 2017 года.

В прошлом году на конкурс было подано 45 заявок от 29 средств массовой информации. В общей сложности оценивалось 148 работ журналистов из областного центра и 14 районов Рязанской области. Победителями были признаны трое журналистов и восемь СМИ.

Как и в прошлом году, итоги конкурса «НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ-2017» будут подведены в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые пройдут в Рязани в конце октября. Подробнее с положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте министертсва сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.