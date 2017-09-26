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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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И посмотреть, и купить

00:01 / Общество
Рязанские юннаты вырастили прекрасный урожай овощей и фруктов
Автор фото: Лада Петрова | И посмотреть, и купить
Фото автора.

В Рязанском детском эколого-биологическом центре в рамках областного конкурса «Юннат-2017» проведена ярмарка, на которой были представлены овощи и фрукты, выращенные учащимися на пришкольных участках.

С открытием ярмарки юннатов поздравили представители региональных министерств образования и молодежной политики, природопользования, сельского хозяйства и продовольствия, Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, регионального отделения Российского союза сельской молодежи и передовых сельскохозяйственных предприятий региона.

Овощи осеннего урожая можно было и посмотреть, и купить. Например, картошку предлагали по 10-15 рублей за килограмм. Лук по 20 рублей, но очень хороший, тугой, крупный.

Юннаты постарались как можно интереснее представить свою продукцию. Ухоловская средняя школа оформила две композиции: «Осень пахнет яблоками» и «Ярмарка на пасеке». Ребята предлагали покупателям овощи, а также варенье и всевозможные соленья.

– Не зевай, налетай! – приглашали школьницы Октябрьской средней школы Михайловского района Вика Савченко, Мария Барбосова и Алина Камнева. Размеры и вес овощей, которые можно было увидеть на этом лотке, изумляли всех. Луковицу весом больше 300 граммов или свеклу весом 3,5 килограмма многие видели впервые.

По словам методиста диагностико-методического центра районного управления образования Елены Березиной, такой богатый урожай в этом году удался на участках всех школ. Этому и погода благоприятствовала, и школьники вложили старания и труд.

Представители Скопинского района создали интересное панно, на котором каждому овощу нашлось свое место. Замечательный товар предлагали ребята из Спасского и Сараевского районов.

Всего в работе ярмарки приняли участие представители 20 муниципальных образований области.

В день открытия ярмарки, во второй половине дня, состоялась защита авторских исследовательских работ, присланных юннатами на конкурс. Об итогах конкурса и награждении победителей будет известно позднее.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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