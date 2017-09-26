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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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С заделом на будущее

00:01 / Общество
Взаимодействие префектур и управлений администрации города должно быть усилено

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел плановое выездное совещание по текущим вопросам благоустройства и надлежащего содержания территории города, в частности – Октябрьского района. В поездке приняли участие и.о. заместителя главы администрации Владимир Луканцов, префект Октябрьского района Александр Селиванов, руководители подразделений администрации.

Одним из объектов, которые проинспектировал Сергей Карабасов, стал выпускной коллектор реки Лыбедь, расположенный в районе 7-го Полевого переулка. Участок, где река выходит на поверхность, требует общей санитарной очистки и устранения поросли. Сергей Карабасов поручил профильному управлению организовать необходимые работы с тем, чтобы в дальнейшем предотвратить засорение русла реки и сохранить ее экосистему.

– Эту работу необходимо синхронизировать с мероприятиями по реабилитации Рюминского пруда, – поставил задачу Сергей Карабасов.

По результатам совещания Сергей Карабасов дал ряд поручений начальникам управления благоустройства, управления энергетики и ЖКХ об усилении внутреннего взаимодействия с районными префектурами, в том числе – по вопросам сотрудничества с хозяйствующими субъектами и управляющими организациями в части содержания территорий, прилегающих к объектам торговли и социальной сферы, многоквартирным жилым домам.

И.о. главы городской администрации поручил префектурам актуализировать реестры бесхозных объектов для их последующего демонтажа либо ограничения доступа к ним, а также подготовить информацию о содержании и использовании спортивных площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов областного центра.

По материалам сайта администрации г. Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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