Присмотритесь к новациям

Изменения в Налоговом кодексе улучшат положение предпринимателей

Вступившие в силу с 1 января 2017 года поправки в Налоговый кодекс благоприятно отразятся на бизнесе и будут способствовать привлечению инвестиций. О самых существенных новациях предпринимателям рассказали сотрудники УФНС России по Рязанской области. На семинаре в администрации г. Рязани были освещены актуальные вопросы по применению специальных налоговых режимов.

Немалая часть предпринимателей работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Ключевые изменения коснулись лимита доходов для перехода и применения УСН. Раньше максимальным пороговым значением для перехода на «упрощенку» был доход 45 млн. рублей, с 1 января 2017 г. он повышен до 112,5 млн. «То есть перейти на УСН с 1 января 2018 можно, если по итогам 9 мес. 2017 г. предприниматель получил доход не более 112,5 млн. рублей», – прокомментировала главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Рязанской области Галина Маликова.

Вырос и предельный размер дохода, превышение которого лишает права на применение УСН, с 60 млн. до 120 млн. рублей. От применения этого специального налогового режима многих предпринимателей отсекала стоимость их основных средств – свыше 100 млн. рублей. Теперь верхняя планка равняется 150 млн. Расширился и перечень расходов, которые бизнес имел право списывать в качестве затрат. К примеру, он пополнился расходами на независимую оценку квалификации наемных работников.

Важная новация – введение нулевой ставки по УСН. Право налоговых каникул с 2017 г. получили индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные в этом качестве.

Нулевая ставка теперь актуальна и для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, выбравших для себя патентную систему. А вот для бизнеса, работающего по ЕНВД, нулевые декларации не предусмотрены. Зато действие самого ЕНВД продлено до 1 января 2021 года, а предпринимателям предоставлено право уменьшать этот налог на сумму страховых взносов как за сотрудников, так и за себя. Но не более чем на 50 процентов, уточняют в УФНС.

Вышло важное уточнение – какие организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги, вправе применять ЕНВД. Только те из них, которые имеют на балансе не более 20 автомобилей в работающем или неработающем состоянии.

Очень выгодным, по мнению налоговиков, является использование патентной системы при ведении малого бизнеса. Если на предприятии трудится не более 15 человек, а доход с начала календарного года не превышает 60 млн. рублей, то патент может стать самым оптимальным вариантом. Среди преимуществ – возможность совмещения ПСН с другими видами налогообложения, расчет суммы налогов непосредственно налоговыми органами (она указывается в патенте). Ставка налога не зависит от фактически полученного дохода.

К тому же изменения в Налоговый кодекс не оставили без подарка и этот, довольно малочисленный пока сектор налогоплательщиков. Раньше при несвоевременной оплате патента предприниматель терял право на применение ПСН. Сейчас оно остается. Наказание следует только в виде пеней и штрафа.

Алла Кондакова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области:

– Рязанские предприниматели пока не в полной мере оценили преимущества использования патентной системы. Это очень удобный режим налогообложения, не требующий специальных знаний. Если предприниматель планирует расширять бизнес или менять профиль, ему стоит поинтересоваться, подходит ли его вид деятельности под ПСН. Вся подробная информация есть на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru в разделе «Индивидуальный предприниматель».