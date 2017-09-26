Высокое доверие, большие ожидания

С приходом молодых, энергичных, профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, энергичные меры

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами регионов, которые были избраны в Единый день голосования. В работе принял участие губернатор Николай Любимов.

Открывая встречу, Президент РФ Владимир Путин поздравил всех с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации. «Должен сказать, что меня результат порадовал. Но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60% голосов избирателей. Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас», – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, многое уже сделано и еще больше сделать предстоит. Есть положительные изменения в таких значимых сферах, как здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование. «Здесь, в этом зале, очень много молодых людей. И они получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей. Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны», – сказал Президент РФ Владимир Путин.

Говоря о формировании региональных команд, глава государства отметил положительный эффект мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив. «Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что вы при формировании региональных команд будете прибегать к такой открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти и управления», – отметил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что профессиональный рост должен быть связан прежде всего с личными деловыми качествами, уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей. Глава государства уточнил также, что дано поручение – организовать соответствующую работу на федеральном, общенациональном уровне. «Очень рассчитываю на то, что вы организуете такую же работу и на региональном уровне», – добавил Президент РФ. Он выразил уверенность, что главы субъектов используют все свои навыки, опыт и энергию для решения задач, важных для людей, и пожелал избранным главам удачи и успехов в управлении регионами.