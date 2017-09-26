Русско-японское сотрудничество

Тридцать студентов из Страны восходящего солнца принимают участие в рязанском форуме

Впервые в РГУ имени С.А. Есенина проходит Российско-Японский молодежный форум. На его организацию участники японского объединения вуза выиграли грант в конкурсе поддержки студенческих объединений Министерства образования и науки РФ.

Главная цель форума – развитие и укрепление добрососедских отношений между народами России и Японии, знакомство с историей и культурой и другими сторонами жизни двух стран.

Участие в форуме принимают 30 студентов из Японии (от Хоккайдо до Кюсю) и 20 студентов из Рязани, Москвы, Орла, Тамбова и Ростова-на-Дону. С 18 по 22 сентября для молодежных лидеров проведут экскурсии по достопримечательным местам региона, покажут презентации о городе и познакомят с творчеством студентов РГУ.

Основная часть программы – мастерские, в которых студенты двух стран разработают практико-ориентированные проекты по направлениям: экология, популяризация спорта среди молодежи, российско-японское молодежное сотрудничество, популяризация национального и культурного наследия среди молодежи.

Таки Кожиа еще в школе решил изучать русский язык. Отец рассказал ему, что их родной город Ниигата – город-побратим Владивостока и Хабаровска.

– Я понял, что изучение русского языка мне не помешает. Самым сложным для меня было усвоить грамматику, – говорит Таки.

На форум Таки приехал, чтобы лучше узнать русскую культуру. Полтора года назад он изучал русский язык в университете Владивостока. Теперь решил приехать в Рязань, чтобы сравнить атмосферу и людей двух городов.

– Я хочу устроиться в японское информационное агентство, быть корреспондентом в России, поэтому мне нужно глубже познакомиться с русской культурой, развеять стереотипы о стране. Когда я уезжал на форум, мой друг по­просил меня выяснить: «Правда ли, что в России так много пьют и ходят по улицам с медведями?» К сожалению, у многих людей неверное представление о жителях других стран, – говорит Таки Кожиа. – С местными ребятами я еще не успел пообщаться, но город мы уже посмотрели. Мне очень понравилось в Рязани, особенно в Кремле и в доме Есенина, это очень тихие, колоритные места, которые передают русский дух.