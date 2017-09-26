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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ПИТЕЛИНО. Район занимает первое место в области по удоям по итогам восьми месяцев этого года. В расчете на каждую фуражную корову животноводы получили по 5962 килограмма молока. Это на 887 килограммов больше, чем в тот же период в 2016 году.

ЕРМИШЬ. Подведены итоги областного фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе агитбригад «Добрая дорога детства» первое место заняла команда Ермишинского района.

СКОПИН. В райцентре состоялся VI межрайонный молодежный православный слет. В этом году он проводился в рамках празднования 100-летия Поместного Собора Русской церкви, восстановившего Патриаршество. Главная цель мероприятия – содействие духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. В программе слета были мастер-классы, посвященные народным промыслам, интеллектуальный и музыкальный конкурсы, спортивные соревнования, творческое «домашнее задание» на тему «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений», знакомство с архитектурой и историей Димитриевского мужского монастыря.

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В селе Шелемишево установили новую водонапорную башню. Она была привезена из Ростовской области и вмещает в себя 25 кубических метров воды.

РЫБНОЕ. На улице Электротяговой, возле дома №7, недавно торжественно открыли обновленную детскую площадку. Инициаторами ее строительства выступили сами жильцы, которые обратились в горадминистрацию, провели общее собрание, собрали необходимые документы для участия в программе «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области».

Финансирование шло из областного и городского бюджетов. Жильцы тоже внесли свои средства. Директор одной из местных компаний Александр Хренов выделил как спонсор 10% от общей суммы.

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На базе агроотделения Рязанского железнодорожного колледжа в с. Пощупове Рыбновского района состоялась встреча представителей регионального отделения Российского союза сельской молодежи и сельских специалистов с учащимися старших курсов. Речь шла о трудоустройстве на предприятия АПК района, о порядке получения единовременных и ежемесячных пособий при трудоустройстве в рамках регионального законодательства, о государственной поддержке молодых специалистов АПК, а также о возможностях вступления в программу по строительству жилья на селе, с помощью которой молодежь может рассчитывать на социальную выплату в размере до 90% от стоимости домов и квартир.

САСОВО. В городе Сасово прошел муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2017», в котором приняли участие около 400 человек. В абсолютном зачете лучшими стали Дарья Васькина и Максим Кондрашов. Специальными призами отмечены самые юные участники забега – Аня Богомолова и Игнат Дидяев – и самый опытный – Владислав Мулин.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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