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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
169

Рязанцы смогут заглянуть в «Зеркало сцены»

09:39 / Культура
Церемония вручения Рязанской областной театральной премии «Зеркало сцены» пройдет 8 октября на большой сцене областного театра драмы

Как сообщает портал Вездекультура, спектакли рязанских театров будут оценивать профессиональные театральные критики из Москвы. Победители получат денежные премии, авторские памятные призы и дипломы лауреатов. Членам жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Режиссер», «Художник-постановщик», «Дирижер», «Балетмейстер/хореограф», «Художник по костюмам», «Художник по свету», «Композитор/ музыкальное оформление», «Женская роль», «Мужская роль», «Роль второго плана», «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль для детей».

В рамках III Рязанской областной театральной премии – фестиваля «Зеркало сцены» пройдет показ спектаклей Рязанского государственного областного театра драмы (5 октября в 14.00 - О. Заградник «Соло для часов с боем», 6 октября в 19.00 – А. Н. Островский «Не всё коту масленица»), Рязанского областного музыкального театра (3 октября в 11.00 Мюзикл Е.Шашина «Приключения Дюймовочки», 7 октября в 18.00 – Г. Канчели «Проделки Ханумы»), Рязанского областного театра кукол (4 октября в 10.30 – «Маленькая ночная серенада», 5 октября в 19.00 – А. Погорельский «Лафертовская маковница», 7 октября в 12.00 – Е. Шварц «Золушка»), Рязанского театра на Соборной (3 октября в 14.00 – М.Ю. Лермонтов «Княжна Мэри», 4 октября в 19.00 – Р. Куни «№13»).

Организаторы и участники мероприятия приглашают всех зрителей и поклонников театрального искусства на спектакли, а также на церемонию вручения премии «Зеркало сцены», которая состоится 8 октября в 19.00 на сцене Рязанского театра драмы.

Торжественная церемония вручения наград пройдет в лучших традициях классической детективной истории. Все пришедшие станут свидетелями расследования в стиле джаз. Специальный музыкальный гость церемонии - Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова (г. Москва).

В рамках церемонии на Театральной площади запланирован торжественный проход артистов рязанских театров по красной дорожке. Зрителей ждет интригующее шоу, много загадочных гостей и, конечно, вручение наград лучшим из лучших.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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