Рязанцы смогут заглянуть в «Зеркало сцены»

Церемония вручения Рязанской областной театральной премии «Зеркало сцены» пройдет 8 октября на большой сцене областного театра драмы

Как сообщает портал Вездекультура, спектакли рязанских театров будут оценивать профессиональные театральные критики из Москвы. Победители получат денежные премии, авторские памятные призы и дипломы лауреатов. Членам жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Режиссер», «Художник-постановщик», «Дирижер», «Балетмейстер/хореограф», «Художник по костюмам», «Художник по свету», «Композитор/ музыкальное оформление», «Женская роль», «Мужская роль», «Роль второго плана», «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль для детей».

В рамках III Рязанской областной театральной премии – фестиваля «Зеркало сцены» пройдет показ спектаклей Рязанского государственного областного театра драмы (5 октября в 14.00 - О. Заградник «Соло для часов с боем», 6 октября в 19.00 – А. Н. Островский «Не всё коту масленица»), Рязанского областного музыкального театра (3 октября в 11.00 Мюзикл Е.Шашина «Приключения Дюймовочки», 7 октября в 18.00 – Г. Канчели «Проделки Ханумы»), Рязанского областного театра кукол (4 октября в 10.30 – «Маленькая ночная серенада», 5 октября в 19.00 – А. Погорельский «Лафертовская маковница», 7 октября в 12.00 – Е. Шварц «Золушка»), Рязанского театра на Соборной (3 октября в 14.00 – М.Ю. Лермонтов «Княжна Мэри», 4 октября в 19.00 – Р. Куни «№13»).

Организаторы и участники мероприятия приглашают всех зрителей и поклонников театрального искусства на спектакли, а также на церемонию вручения премии «Зеркало сцены», которая состоится 8 октября в 19.00 на сцене Рязанского театра драмы.

Торжественная церемония вручения наград пройдет в лучших традициях классической детективной истории. Все пришедшие станут свидетелями расследования в стиле джаз. Специальный музыкальный гость церемонии - Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова (г. Москва).

В рамках церемонии на Театральной площади запланирован торжественный проход артистов рязанских театров по красной дорожке. Зрителей ждет интригующее шоу, много загадочных гостей и, конечно, вручение наград лучшим из лучших.