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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: нормативы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» изменятся

11:00 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 2018 года начнут действовать обновленные государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», разработанные и утвержденные министерством спорта России на период до 2021 года. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 января будущего года.

В возрастных группах от 6 до 24 лет – с I по VI ступени – отчетный период выполнения нормативов будет разделен на 2 части. С 1 июля по 31 декабря этого года будут актуальны действующие результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО, а с 1 января 2018 года вступят в силу новые нормативы.

При этом для VI-XI возрастных ступеней отчетный период останется без изменений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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