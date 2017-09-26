Рязанских студентов посвятили в «Хранителей будущего»

Студенты РГУ имени С.А. Есенина побывали в Тульской области на праздниках, посвящённых 637-й годовщине Куликовской битвы, сообщает сайт рязанского вуза. Вместе с представителями Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина студенты РГУ имени С.А. Есенина поддержали традицию, когда на Куликово поле приезжают первокурсники исторических факультетов вузов России, чтобы пройти посвящение в «Хранители будущего».

Для будущих историков подготовили программу, способствующую погружению в профессию: провели игры и конкурсы. Студенты посетили основную экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» музейного комплекса «Куликово поле», а также приняли участие в увлекательном состязании знатоков отечественной истории.