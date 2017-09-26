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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жители Рязанской области голосовали за участковых уполномоченных полиции в рамках конкурса «Народный участковый»

11:13 / Общество
Выбрано 14 самых достойных кандидатов

Как сообщает сайт УМВД России по области, завершилось голосование в рамках первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». С помощью интернет-голосования жители Рязанской области выбрали 14 самых достойных участковых уполномоченных полиции. За звание лучшего поборются сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, набравшие наибольшее количество голосов.

Второй этап будет проходить с 7 по 16 октября в режиме открытого онлайн-голосования. Опрос будет размещен на главной странице официального сайта УМВД России по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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