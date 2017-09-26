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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Житель Рязанской области незаконно вырубал березы

11:30 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции установили, что на территории Пителинского участкового лесничества кто-то вырубил березы. В вырубке в объеме 11,4 кубических метра березы подозревается 50-летний житель села Нестерово. Полицейские на месте вырубки изъяли бензопилу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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