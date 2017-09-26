В Рязани на Куйбышевском шоссе начали укладывать асфальт

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня ночью на участке капитального ремонта Куйбышевского шоссе в районе пересечения шоссе с улицей Трудовой и Южным переулком начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия. Непрерывный контроль за выполнением работ выполняют специалисты управления благоустройства города, а также Дирекции благоустройства города и ресурсоснабжающих организаций областного центра.

В настоящее время на участках Куйбышевского шоссе, которые не будут затронуты в связи с переустройством теплотрассы, подрядчик приступил к укладке нижнего «выравнивающего» слоя асфальтового покрытия, обеспечивающего несущую способность дороги. После этого полотно будет «покрыто» финишным слоем толщиной 4 см. При этом смесь для него будет изготовлена с применением современных модификаций, что позволит максимально повысить его сопротивление износу даже при интенсивной эксплуатации. Согласно графику производства работ, укладка верхнего слоя покрытия начнется в первых числах октября.

При этом параллельно с дорожно-ремонтными работами на Куйбышевском шоссе будет продолжаться реконструкция сетей теплоснабжения. По данным подрядчика, устройство теплотрассы также вошло в финальную стадию. Завершить прокладку 800-метрового трубопровода планируется в течение ближайших двух недель. В начале октября проведут переврезку, после чего система будет готова к полноценной эксплуатации и запуску теплоносителя.

По словам и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимира Луканцова, последующие этапы реализации проекта реконструкции Куйбышевского шоссе не предполагают полного перекрытия движения транспорта на ремонтируемом участке. В случае возникновения такой необходимости гражданам сообщат об этом дополнительно.