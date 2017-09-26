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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани волонтеры и пенсионеры почистили территорию вдоль реки Плетенки

11:58 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера волонтеры рязанского движения «Старость в радость» вместе с гражданами, проживающими в геронтологическом центре имени П.А. Мальшина, убирали территорию вдоль реки Плетенки. В ходе акции, организованной в рамках Года экологии, волонтеры собрали большое количество мусора, оставленного отдыхающими после закрытия пляжного сезона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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