Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера волонтеры рязанского движения «Старость в радость» вместе с гражданами, проживающими в геронтологическом центре имени П.А. Мальшина, убирали территорию вдоль реки Плетенки. В ходе акции, организованной в рамках Года экологии, волонтеры собрали большое количество мусора, оставленного отдыхающими после закрытия пляжного сезона.
В Рязани волонтеры и пенсионеры почистили территорию вдоль реки Плетенки
11:58 21.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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