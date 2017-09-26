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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Специалисты сферы градостроительной деятельности Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе минстроя России

12:26 / Общество

В настоящее время ведется прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности», который объявлен минстроем РФ.

Конкурс «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности» организован министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые. Его цель – повышение мастерства специалистов, работающих в этой области, а также престижа профессий.

Победители будут определены в пяти номинациях:

- «Лучший специалист по направлению – разработка сметных норм при проектировании и строительстве»;

- «Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости строительства»;

- «Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости проектных работ»;

- «Лучший специалист по направлению – расчет стоимости инженерных изысканий при проектировании и строительстве»;

- «Лучший молодой специалист в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности».

Заявки принимаются до 1 октября 2017 года на официальном сайте минстроя России, где размещена вся необходимая о конкурсе информация: http://www.minstroyrf.ru/competition-of-professional-skill/.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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