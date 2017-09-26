Нити Арена
16:39 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
224

В Рязанской еврейской общине отметили Новый год

12:30 / Культура
Автор фото: Лада Петрова | В Рязанской еврейской общине отметили Новый год
Фото: Лада Петрова.

В эти дни иудеи всего мира празднуют Рош ха-Шана — еврейский Новый год. В 2017 году они встречают 5778 год. Праздник отметили и в региональной общественной организации «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува».

Дневной центр для пожилых людей, созданный при организации, посетили студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры.

Студенты показали театрализованное представление на тему праздника, которое было тепло встречено зрителями.

По словам директора центра Людмилы Захаровой, студенты вуза – нередкие гости центра. Они беседуют с пожилыми людьми, устраивают для них концерты. В преддверии этого праздника гости вместе с постоянными посетителями центра вспомнили традиции встречи еврейского Нового года. По обычаю на столе, как символ года, были яблоки и мед.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Проект Рязанского музея истории молодежного движения стал лауреатом всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»

Рязанских студентов посвятили в «Хранителей будущего»

Рязанцы смогут заглянуть в «Зеркало сцены»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы