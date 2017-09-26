В Рязанской еврейской общине отметили Новый год

В эти дни иудеи всего мира празднуют Рош ха-Шана — еврейский Новый год. В 2017 году они встречают 5778 год. Праздник отметили и в региональной общественной организации «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува».

Дневной центр для пожилых людей, созданный при организации, посетили студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры.

Студенты показали театрализованное представление на тему праздника, которое было тепло встречено зрителями.

По словам директора центра Людмилы Захаровой, студенты вуза – нередкие гости центра. Они беседуют с пожилыми людьми, устраивают для них концерты. В преддверии этого праздника гости вместе с постоянными посетителями центра вспомнили традиции встречи еврейского Нового года. По обычаю на столе, как символ года, были яблоки и мед.