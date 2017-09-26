Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 15.10. в Рязани на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской автомобиль «Лада ВЕСТА» столкнулся с автомобилем «SSАNG YОNG». От удара «SSАNG YОNG» выскочил на тротуар и сбил двух пешеходов. Женщины 83-х и 56-ти лет получили травмы и были доставлены в больницу.
В Рязани при столкновении двух иномарок пострадали два пешехода
12:46 21.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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