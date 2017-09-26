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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны

12:54 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в поле зрения оперативников попал 21-летний житель Скопина. Полицейским стало известно, что молодой человек на своем автомобиле ВАЗ-2114 готовится перевозить наркотик растительного происхождения.

Подозреваемого задержали в поселке Побединка. При досмотре автомобиля в салоне был обнаружен пакет с каннабисом массой 945 граммов.

Следствием выясняется источник приобретения наркотика и то, как злоумышленник намеревался им распорядиться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в крупном размере», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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