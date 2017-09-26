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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Московском районе Рязани названы четыре новые остановки общественного транспорта

13:53 / Актуально
В Московском районе Рязани названы четыре новые остановки общественного транспорта

Четырем вновь обустроенным остановочным пунктам, расположенным в Московском районе областного центра, присвоены наименования. Соответствующие изменения были внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок в городе 21 сентября.

Остановочному пункту в районе здания, расположенного по адресу: улица Новаторов, д. 4, присвоено название «ул. Новаторов», остановке в районе дома №27а по улице Новаторов – «Мальшинская богадельня», вблизи дома №17 по ул. Костычева – «РМПТС», а остановочному пункту, расположенному на той же улице в районе дома №5, присвоено наименование «Детская поликлиника №6».

Перевозчики уведомлены о необходимости обеспечить посадку и высадку пассажиров в автобусы маршрута №4 во всех остановочных пунктах, предусмотренных реестром. В ближайшее время будет обновлена информация о дополнениях наименований остановочных пунктов на информационных указателях, схемах маршрутов в салонах транспортных средств. С водителями проведен соответствующий инструктаж, сообщают в управлении транспорта.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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