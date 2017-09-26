Согласно оперативной сводке МЧС России по области, сегодня утром на 89 км автодороги «Рязань-Ряжск» в Кораблинском районе столкнулись автомобили «Лада», «УАЗ» и «Опель». Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного «01» в 10.00. Есть пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области столкнулись три автомобиля
14:17 21.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В ДТП в Рязани пострадал ребенок
В Рязани автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой