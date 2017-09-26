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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Представители Рязанской области приняли участие в заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства

14:23 / Общество
Обсуждались вопросы развития гериатрической службы

Заседание Совета провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В работе участвовали представители федеральных министерств, регионов страны, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Участники заседания обсуждали вопросы развития гериатрической службы, предоставления медицинских и социальных услуг людям пожилого возраста, а также детям и взрослым людям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, необходимо сформировать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающую квалифицированную медицинскую помощь и социальное сопровождение.

Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина проинформировала о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Так, в Рязанской области совместно с фондом реализуется пилотный проект «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов».

В заседании принимали участие руководители министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Как отметил Денис Боков, реализация проекта в домах-интернатах общего типа, предоставляющих услуги в стационарной форме, позволяет тщательно проработать все аспекты системной помощи. Такую практику ухода следует применять и при надомном обслуживании.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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