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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани автобус №4 будет ходить по новому маршруту

14:43 / Актуально
Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня

Как сообщает сайт администрации областного центра, путь следования автобуса №4 продлен по улицам Крупской и Юбилейной, Московскому шоссе, Окружной дороге 185 км. Автобусы маршрута №4 «Большая ул. – ТРЦ «М 5Молл» будут следовать по своему маршруту в прямом направлении до остановки «ул. Новаторов», далее – по улицам Крупской и Юбилейной, Московскому шоссе, Окружной дороге 185 км через остановки «пл. Новаторов», «ул. Великанова» (в обратном направлении – «ул. Крупской»), «Юбилейная ул.» до остановки «ТРЦ «М5 Молл».

В обратном направлении при движении в город автобусы этого маршрута следуют по Окружной дороге 185 км, улицам Юбилейной и Крупской до остановки «Школа» далее по улице Новаторов, улице Костычева через остановки «ул. Новаторов», «Мальшинская богадельня», «РМПТС», «Детская поликлиника №6», «Сельхозакадемия», далее – по своему маршруту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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