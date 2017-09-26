Нити Арена
16:40 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
183

Житель Рязани украл у родственников больше миллиона рублей

14:56 / Общество
И спрятал деньги в кустах

В дежурную часть полиции обратился 42-летний мужчина, сообщает сайт УМВД России по области. Мужчина рассказал, что у него украли 1 миллион 160 тысяч рублей и золото. Недавно потерпевший продал дом в Армавире и приехал в Рязань, намереваясь обзавестись здесь жильем. Вместе с семьей он временно поселился в поселке Дягилево, в частном доме своей тещи. Жильцы дома отлучились на три часа, а вернувшись, обнаружили, что окно открыто и пропали деньги и золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне кражи произошла семейная ссора с участием младшего брата жены потерпевшего. В день преступления 21-летний родственник, когда все жильцы покидали дом по делам, также якобы отправился на работу в торговый центр.

Молодого человека задержали. В содеянном он сознался и рассказал, что на украденные средства собирался приобрести автомобиль. Криминальную добычу он спрятал в двух местах. Золотые изделия полицейские обнаружили в тайнике у дома, а деньги  в кустах около торгового центра.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкции которой допускают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Представители Рязанской области приняли участие в заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства

В Рязанской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны

В Рязани при столкновении двух иномарок пострадали два пешехода

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы