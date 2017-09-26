Житель Рязани украл у родственников больше миллиона рублей

И спрятал деньги в кустах

В дежурную часть полиции обратился 42-летний мужчина, сообщает сайт УМВД России по области. Мужчина рассказал, что у него украли 1 миллион 160 тысяч рублей и золото. Недавно потерпевший продал дом в Армавире и приехал в Рязань, намереваясь обзавестись здесь жильем. Вместе с семьей он временно поселился в поселке Дягилево, в частном доме своей тещи. Жильцы дома отлучились на три часа, а вернувшись, обнаружили, что окно открыто и пропали деньги и золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне кражи произошла семейная ссора с участием младшего брата жены потерпевшего. В день преступления 21-летний родственник, когда все жильцы покидали дом по делам, также якобы отправился на работу в торговый центр.

Молодого человека задержали. В содеянном он сознался и рассказал, что на украденные средства собирался приобрести автомобиль. Криминальную добычу он спрятал в двух местах. Золотые изделия полицейские обнаружили в тайнике у дома, а деньги – в кустах около торгового центра.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкции которой допускают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.