Представители российских и зарубежных лингвистических школ выступят с докладами на рязанской конференции

Сегодня в РГУ имени С.А. Есенина начала работу Международная научно-практическая конференция «И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию со дня рождения И.И. Срезневского (1812–1880)». Это совместный проект Рязанского госуниверситета и Института русского языка имени В.В. Виноградова.

Представители российских и зарубежных лингвистических школ – сотрудники академических институтов и университетов – обсудят развитие научных идей академика И.И. Срезневского в изучении славяно-русской исторической лексикологии и лексикографии, лингвистического источниковедения, русской диалектологии.

В конференции принимают участие ведущие ученые института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, РГУ имени С.А. Есенина, Московского областного государственного университета. На секциях будут обсуждаться следующие темы: «Проблемы славяно-русской исторической лексикологии», «Русская и славянская лексикография», «Проблемы источниковедения: от И.И. Срезневского до наших дней», «Русские народные говоры: история и современное состояние», «Жизнь и наследие академика И.И. Срезневского».

23 сентября на родине И.И. Срезневского в Срезнево Шиловского района пройдут выездное заседание конференции и «круглый стол» «Язык есть нераздельная собственность целого народа».