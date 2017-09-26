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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские машиностроители обсудили проблемы отрасли накануне профессионального праздника

15:27 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | Рязанские машиностроители обсудили проблемы отрасли накануне профессионального праздника
Фото: Валентина Севостьянова.

Участники пленума областной организации профсоюза машиностроителей обсудили вопросы, связанные с внутрисоюзной работой, проблемы машиностроения, а также участие профсоюза во Всероссийской акции в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».

Выступая, председатель областной организации профсоюза машиностроения Валентина Пелипенко сделала глубокий анализ работы промышленных предприятий. Разговор шел об устаревшем оборудовании, о качестве выпускаемой продукции, о проблемах с кадрами, о низкой зарплате, ее задержке, и о многом другом, от чего зависит развитие машиностроения как базовой отрасли экономики в регионе.

На пленуме выступили директора по персоналу и социальным вопросам заводов «Тяжпрессмаш» и «Теплоприбор» Александр Тюкин и Владимир Фролов, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Рязанский станкостроитель» Татьяна Акулова и другие. Пленум принял соответствующее постановление, направленное на активизацию работы профсоюза. В том числе и в проведении акции «За достойный труд», основной формой которой является регулирование трехсторонних социально-трудовых отношений, выполнение Майских указов Президента РФ.

В работе пленума приняли участие представители властных структур области и города, общественных организаций. Лучшие представители отрасли были награждены почетными грамотами и ценными подарками, получили музыкальные поздравления.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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