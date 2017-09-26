Жителям Рязанской области напомнили, как избежать отравлений грибами

В этом году в области не зафиксировали ни одного случая отравлений грибами, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по региону, однако в предыдущие годы случались отравления, которые, даже заканчивались смертью. Чаще всего причиной отравлений становится неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности – холодными.

Пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы. Кроме того, причиной отравления могут быть неправильно заготовленные или испорченные сушеные и консервированные грибы.

Помните, что нельзя собирать грибы вдоль автомобильных и железных дорог, в парках, во дворах жилых домов, собирать старые переросшие грибы (в т.ч. червивые, осклизлые). Нельзя хранить грибы в тепле, а соленые грибы нельзя хранить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Употреблять грибы детям, беременным женщинам и людям с заболеваниями органов пищеварения строго не рекомендуется. Не употребляйте блюда из грибов на ужин – белки этого продукта трудно перевариваются и поэтому даже у здоровых людей могут возникнуть ощущение тяжести в желудке и тошнота.