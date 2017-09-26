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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани прошел зональный этап спартакиады для допризывной молодежи «В армии служить почетно!»

16:10 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства физкультуры и спорта, в областном центре на базе детско-юношеской спортивной школы «ЦСК» прошел зональный этап спартакиады по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи «В армии служить почетно!».

Команды соревновались в строевой подготовке, спорте, а также в теоретической и огневой подготовке. Участники побывали в музее олимпийского движения центрального спортивного комплекса. В итоговом зачете третье место заняла команда Спасского политехнического техникума, второе – команда Рязанского колледжа электроники. Первое место заняла команда Рязанского политехнического колледжа.

Команды, занявшие первое и второе место, представят свои образовательные организации в финале спартакиады «В армии служить почетно!».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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