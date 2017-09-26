В Рязани прошел зональный этап спартакиады для допризывной молодежи «В армии служить почетно!»

Как сообщает сайт регионального министерства физкультуры и спорта, в областном центре на базе детско-юношеской спортивной школы «ЦСК» прошел зональный этап спартакиады по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи «В армии служить почетно!».

Команды соревновались в строевой подготовке, спорте, а также в теоретической и огневой подготовке. Участники побывали в музее олимпийского движения центрального спортивного комплекса. В итоговом зачете третье место заняла команда Спасского политехнического техникума, второе – команда Рязанского колледжа электроники. Первое место заняла команда Рязанского политехнического колледжа.

Команды, занявшие первое и второе место, представят свои образовательные организации в финале спартакиады «В армии служить почетно!».