В Рязани остановка «Борковской карьер» будет действовать круглый год

Автобусы маршрутов №№17, 34, 90 и 98 будут производить посадку и высадку пассажиров на остановке «Борковской карьер» круглогодично, сообщает сайт администрации областного центра.

Соответствующие изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок города Рязани и вступят в силу 22 сентября. Решение об осуществлении посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Борковской карьер» в прямом и обратном направлении в круглогодичном режиме было принято на основании обращений граждан.

Информация об изменениях в отношении режима работы остановочных пунктов «Борковской карьер», размещенных на информационных указателях, схемах маршрутов в салонах транспортных средств, будет своевременно обновлена, а с водителями проведут инструктаж.