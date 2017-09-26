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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани остановка «Борковской карьер» будет действовать круглый год

16:17

Автобусы маршрутов №№17, 34, 90 и 98 будут производить посадку и высадку пассажиров на остановке «Борковской карьер» круглогодично, сообщает сайт администрации областного центра.

Соответствующие изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок города Рязани и вступят в силу 22 сентября. Решение об осуществлении посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Борковской карьер» в прямом и обратном направлении в круглогодичном режиме было принято на основании обращений граждан.

Информация об изменениях в отношении режима работы остановочных пунктов «Борковской карьер», размещенных на информационных указателях, схемах маршрутов в салонах транспортных средств, будет своевременно обновлена, а с водителями проведут инструктаж.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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