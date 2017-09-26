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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Шацком районе Рязанской области приступили к уборке сои

16:44 / Экономика

Всего аграриям региона предстоит убрать 15,3 тысячи гектаров сои, сообщает сайт регионального минсельхоза. На данный момент обмолочено 415 га, намолочено 803 тонны, урожайность составляет 19,3 ц/га.

В целом по области зерновые обмолочены на площади 510,7 тысячи га, что составляет 90,1 процента от запланированного объема. Намолочено 1985,2 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 38,9 ц/га или 128,4 процента к уровню прошлого года. 

На сегодняшний день убрано 2 тысячи га (25,4 процента) сахарной свеклы. Обмолочено 33,6 тысячи га (84,8 процента) рапса и сурепицы. Убрано 1697 га (35,7 процента) картофеля, 160,5 га (17,4 процента) овощей.

Поднято 133 тысячи га (31,6 процента) зяби, посеяно 264,3 тысячи га (89,4 процента) озимых.

В зимовку 2017-2018 годов заготовлено 20 центнеров кормовых единиц. Скошено 124,1 тысячи га трав, заготовлено 126,2 тысячи тонн сена, 417,3 тысячи тонн сенажа, 169,2 тысячи тонн силоса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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