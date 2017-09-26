В Шацком районе Рязанской области приступили к уборке сои

Всего аграриям региона предстоит убрать 15,3 тысячи гектаров сои, сообщает сайт регионального минсельхоза. На данный момент обмолочено 415 га, намолочено 803 тонны, урожайность составляет 19,3 ц/га.

В целом по области зерновые обмолочены на площади 510,7 тысячи га, что составляет 90,1 процента от запланированного объема. Намолочено 1985,2 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 38,9 ц/га или 128,4 процента к уровню прошлого года.

На сегодняшний день убрано 2 тысячи га (25,4 процента) сахарной свеклы. Обмолочено 33,6 тысячи га (84,8 процента) рапса и сурепицы. Убрано 1697 га (35,7 процента) картофеля, 160,5 га (17,4 процента) овощей.

Поднято 133 тысячи га (31,6 процента) зяби, посеяно 264,3 тысячи га (89,4 процента) озимых.

В зимовку 2017-2018 годов заготовлено 20 центнеров кормовых единиц. Скошено 124,1 тысячи га трав, заготовлено 126,2 тысячи тонн сена, 417,3 тысячи тонн сенажа, 169,2 тысячи тонн силоса.