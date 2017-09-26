Нити Арена
16:37 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
289

В лесах Рязанской области появляются новые места отдыха

16:48 / Общество

Сотрудники лесничеств области вместе с арендаторами лесных участков продолжают работу по созданию и благоустройству мест отдыха на территории лесов, сообщается на сайте регионального министерства природопользования.

Сотрудники Бельковского лесничества и Бельковского лесокомбината благоустроили места отдыха для граждан. Новое место отдыха появилось на территории лесного фонда вдоль автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов Касимовского района. На полянке установили деревянный навес, стол с лавочками. Территорию огородили забором, установили контейнер для сбора мусора.

Всего на территории лесов области 224 места отдыха. В рамках Года экологии на территории региона дополнительно планируется обустроить еще 7 мест отдыха.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани прошел зональный этап спартакиады для допризывной молодежи «В армии служить почетно!»

Жительнице Рязанской области грозит большой штраф за нарушение миграционного законодательства

Рязанские машиностроители обсудили проблемы отрасли накануне профессионального праздника

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы