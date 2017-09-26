В лесах Рязанской области появляются новые места отдыха

Сотрудники лесничеств области вместе с арендаторами лесных участков продолжают работу по созданию и благоустройству мест отдыха на территории лесов, сообщается на сайте регионального министерства природопользования.

Сотрудники Бельковского лесничества и Бельковского лесокомбината благоустроили места отдыха для граждан. Новое место отдыха появилось на территории лесного фонда вдоль автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов Касимовского района. На полянке установили деревянный навес, стол с лавочками. Территорию огородили забором, установили контейнер для сбора мусора.

Всего на территории лесов области 224 места отдыха. В рамках Года экологии на территории региона дополнительно планируется обустроить еще 7 мест отдыха.