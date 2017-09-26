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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская область принимает участие в Международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017»

16:51 / Туризм

Представители министерства культуры и туризма области принимают участие в XXIII Международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017», которая проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве с 19 по 21 сентября.

Выставка организована при поддержке минкультуры России, Федерального агентства по туризму, ряда федеральных служб и профессиональных организаций, способствующих развитию отечественной туристической индустрии. Как сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма, в рамках выставки прошли тематические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и презентации.

Министр культуры и туризма области Виталий Попов принял участие в семинаре «Космос объединяет: новые возможности для развития научно-познавательного туризма». Участники рассмотрели успешные практики партнерства в развитии космического туризма, вопросы молодежных образовательно-исследовательских экспедиций в наукограды России.

Виталий Попов вошел в состав рабочей группы под председательством директора Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольги Яриловой по реализации и продвижению межрегионального туристского проекта «Россия – родина космонавтики». Проект состоит из комплекса маршрутов, объединяющих города, областные центры, крупные населенные пункты и малые города России, в которых сохранились и действуют музеи и памятники, связанные с историей и развитием космической отрасли.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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