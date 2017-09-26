Известны подробности ДТП в Кораблинском районе Рязанской области: три человека пострадали

ДТП произошло сегодня в городе Кораблино. Автомобиль «Opel Astra» двигался по правой полосе из Рязани в сторону Ряжска. На перекрестке стояла «ГАЗель». Водитель иномарки решил объехать ее с правой стороны. Выехав на встречную полосу движения, он совершил столкновение с автомобилем «УАЗ» «Почты России». Машины развернуло и выбросило на автомобиль «Lada Kalina», который стоял на перекрестке.

Как сообщает портал учреждений здравоохранения Российской Федерации, в ДТП пострадали три человека – пассажиры «УАЗа». Один из них с черепно-мозговой травмой госпитализирован в Кораблинскую ЦРБ.