Нити Арена
16:38 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
180

В Рязани идет ремонт на 12 участках автодорог

16:59 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на муниципальных автодорогах по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-му Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, на участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского.

С 18 по 20 сентября на площади Театральной, улицах Загородной, Карла Маркса, Ленинского Комсомола, Фирсова и Высоковольтной специалисты ликвидировали дорожные ямы

На Куйбышевском шоссе начали укладывать асфальтовое покрытие. По словам и.о. заместителя главы администрации города Владимира Луканцова, начался следующий этап реализации самого крупного проекта этого года – капитального ремонта Куйбышевского шоссе с переустройством участка теплотрассы. С вечера 20 сентября подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги.

С начала дорожно-ремонтной кампании этого года в областном центре сданы в эксплуатацию 20 объектов: по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Трудовой, Первомайскому проспекту, улице Высоковольтной от Весенней до Дзержинского, Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам, по нечетной стороне улицы Советской Армии, на двух участках улицы Большой, на проезде Речников, на участках от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на улице Бирюзова от Станкозаводской до Интернациональной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Жителям Рязанской области напомнили, как избежать отравлений грибами

В Рязани автобус №4 будет ходить по новому маршруту

В Московском районе Рязани названы четыре новые остановки общественного транспорта

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы