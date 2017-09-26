В Рязани идет ремонт на 12 участках автодорог

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на муниципальных автодорогах по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-му Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, на участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского.

С 18 по 20 сентября на площади Театральной, улицах Загородной, Карла Маркса, Ленинского Комсомола, Фирсова и Высоковольтной специалисты ликвидировали дорожные ямы

На Куйбышевском шоссе начали укладывать асфальтовое покрытие. По словам и.о. заместителя главы администрации города Владимира Луканцова, начался следующий этап реализации самого крупного проекта этого года – капитального ремонта Куйбышевского шоссе с переустройством участка теплотрассы. С вечера 20 сентября подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги.

С начала дорожно-ремонтной кампании этого года в областном центре сданы в эксплуатацию 20 объектов: по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Трудовой, Первомайскому проспекту, улице Высоковольтной от Весенней до Дзержинского, Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам, по нечетной стороне улицы Советской Армии, на двух участках улицы Большой, на проезде Речников, на участках от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на улице Бирюзова от Станкозаводской до Интернациональной.