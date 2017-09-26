Нити Арена
16:36 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
183

По одной из улиц Рязани временно закроют движение транспорта

17:11 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением дорожно-строительных работ на ул. Новоселковской, завтра с 08.00 до 21.00 на участке от кругового движения у платного путепровода со стороны поселка Соколовка в сторону Куйбышевского шоссе до пересечения с ул. Добролюбова будет закрыто движение транспорта.

На время производства работ будут установлены предписывающие и предупреждающие знаки дорожного движения в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Место производства работ будет огорожено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани идет ремонт на 12 участках автодорог

Жителям Рязанской области напомнили, как избежать отравлений грибами

В Рязани автобус №4 будет ходить по новому маршруту

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы