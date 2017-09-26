По одной из улиц Рязани временно закроют движение транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением дорожно-строительных работ на ул. Новоселковской, завтра с 08.00 до 21.00 на участке от кругового движения у платного путепровода со стороны поселка Соколовка в сторону Куйбышевского шоссе до пересечения с ул. Добролюбова будет закрыто движение транспорта.

На время производства работ будут установлены предписывающие и предупреждающие знаки дорожного движения в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Место производства работ будет огорожено.