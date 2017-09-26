Более 800 человек примут участие в традиционных легкоатлетических соревнованиях «Рязанская соборная верста»

Как сообщает сайт администрации областного центра, заявки на участие в соревнованиях подали более 800 человек. Забег стартует в воскресенье, 24 сентября, в 12.00 от площади Соборной. Участники пробегут от Соборной площади по улице Петрова до набережной Кремля, оттуда по центральной аллее обратно на площадь Соборную.