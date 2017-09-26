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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Более 800 человек примут участие в традиционных легкоатлетических соревнованиях «Рязанская соборная верста»

17:25 / Спорт
Более 800 человек примут участие в традиционных легкоатлетических соревнованиях «Рязанская соборная верста»

Как сообщает сайт администрации областного центра, заявки на участие в соревнованиях подали более 800 человек. Забег стартует в воскресенье, 24 сентября, в 12.00 от площади Соборной. Участники пробегут от Соборной площади по улице Петрова до набережной Кремля, оттуда по центральной аллее обратно на площадь Соборную.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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