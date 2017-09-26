Нити Арена
16:38 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
175

В воскресенье в Рязани перекроют движение по площади Соборной

17:26 / Актуально
Общественный транспорт будет ходить по временной схеме

Как сообщает сайт администрации областного центра, в воскресенье, 24 сентября, пройдут традиционные легкоатлетические соревнования «Рязанская соборная верста». В связи с этим временно будет закрыто движение транспорта через Соборную площадь. С 10.00 до 15.30 городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме.

В частности, на период проведения забега троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина, автобусы маршрута №41 на участке между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улице Ленина, улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

По одной из улиц Рязани временно закроют движение транспорта

В Рязани идет ремонт на 12 участках автодорог

Жителям Рязанской области напомнили, как избежать отравлений грибами

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы