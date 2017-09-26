В воскресенье в Рязани перекроют движение по площади Соборной

Общественный транспорт будет ходить по временной схеме

Как сообщает сайт администрации областного центра, в воскресенье, 24 сентября, пройдут традиционные легкоатлетические соревнования «Рязанская соборная верста». В связи с этим временно будет закрыто движение транспорта через Соборную площадь. С 10.00 до 15.30 городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме.

В частности, на период проведения забега троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина, автобусы маршрута №41 на участке между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улице Ленина, улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.