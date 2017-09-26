В Рязани подвели итоги конкурса «Юннат-2017»

Организаторами конкурса выступили министерство образования и молодежной политики Рязанской области и детский эколого-биологический центр.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
Номинация «Личное подсобное или фермерское хозяйство и пчеловодство»
1 место - Миленин Захар, Рыбновский район
1 место - Бутылкина Анастасия, Спасский район
2 место - Баранов Никита, Сараевский район
3 место - Климова Дарья, Каранин Артем, Михайловский район
3 место - Соляков Петр, Ряжский район
Номинация «Полеводство»
1 место - Муковникова Полина, г. Скопин
2 место - Растопчина Анна, г. Рязань
3 место - Афанасьев Андрей, Ряжский район
Номинация «Плодоводство»
1 место - Федяева Ольга, Ухоловский район
2 место - Боброва Дарья, г. Рязань
Номинация «Ландшафтный дизайн и архитектура»
1место - Корягина Марина, Сасовский район
2 место - Ивашкина Юлия, г. Касимов
Номинация «Цветоводство и лекарственные растения»
1 место - Купырева Ксения, Ухоловский район
3 место - Киселева Софья, Рыбновский район
Номинация: «Малая Тимирязевка»
1 место - Никухина Полина, Рыбновский район
2 место - Голенков Илья, Скопинский район
2 место - Матюшкина Яна, г. Рязань
3место - Елисеева Анастасия, г. Рязань