Нити Арена
16:40 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
259

В Рязани подвели итоги конкурса «Юннат-2017»

17:39 / Общество
В Рязани подвели итоги конкурса «Юннат-2017»

Организаторами конкурса выступили министерство образования и молодежной политики Рязанской области и детский эколого-биологический центр.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Номинация «Личное подсобное или фермерское хозяйство и пчеловодство»

1 место - Миленин Захар, Рыбновский район

1 место - Бутылкина Анастасия, Спасский район

2 место - Баранов Никита, Сараевский район

3 место - Климова Дарья, Каранин Артем, Михайловский район

3 место - Соляков Петр, Ряжский район

Номинация «Полеводство»

1 место - Муковникова Полина, г. Скопин

2 место - Растопчина Анна, г. Рязань

3 место - Афанасьев Андрей, Ряжский район

Номинация «Плодоводство»

1 место - Федяева Ольга, Ухоловский район

2 место - Боброва Дарья, г. Рязань

Номинация «Ландшафтный дизайн и архитектура»

1место - Корягина Марина, Сасовский район

2 место - Ивашкина Юлия, г. Касимов

Номинация «Цветоводство и лекарственные растения»

1 место - Купырева Ксения, Ухоловский район

3 место - Киселева Софья, Рыбновский район

Номинация: «Малая Тимирязевка»

1 место - Никухина Полина, Рыбновский район

2 место - Голенков Илья, Скопинский район

2 место - Матюшкина Яна, г. Рязань

3место - Елисеева Анастасия, г. Рязань

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В лесах Рязанской области появляются новые места отдыха

В Рязани прошел зональный этап спартакиады для допризывной молодежи «В армии служить почетно!»

Жительнице Рязанской области грозит большой штраф за нарушение миграционного законодательства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы