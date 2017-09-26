Одну из автодорог Рязани временно «лишат» одной полосы

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением аварийных ремонтных работ в районе дома №52 по ул. Свободы, завтра с 23.00 и до 23.00 23 сентября будет ограничено движение транспорта по одной полосе в районе пересечения с улицей Полонского в сторону ул. Ленина. В связи с этим в схему движения городского пассажирского транспорта будут внесены временные изменения.

Автобусы маршрута №18 при движении от конечной «ТЦ «Круиз» будут следовать по ул. Есенина, ул. Ленина до остановки «Цирк», далее по своему маршруту. Автобусы маршрута №62 при движении от конечной «ТЦ «Круиз» будут следовать по ул. Есенина до остановки «Приобанк», далее по своему маршруту. Автобусы маршрута №75 при движении по Касимовскому шоссе, ул. Кальной в сторону города будут следовать по своему маршруту до остановки «Кальная ул., д. 7», далее по ул. Есенина, ул. Ленина до «Цирка», далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрутов №№3, 10, автобусы маршрутов №№23, 65, 66, 99 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города будут следовать по своим маршрутам до остановки «Мясокомбинат», далее по ул. Есенина, ул. Ленина до «Цирка», далее по своим маршрутам.