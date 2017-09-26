Волонтеры Рязанской области готовятся к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Сегодня в регионе началось обучение волонтеров, которые примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщает сайт правительства области.

Программа реализуется ассоциацией волонтерских центров России при поддержке региональных штабов. Участники семинара, который проходит на базе Рязанской областной библиотеки имени Горького, принимают участие в дискуссиях и интерактивных тренингах, направленных на формирование необходимых компетенций по таким темам, как эффективные коммуникации и работа в команде, управление конфликтами и многим другим. Занятия с молодыми людьми проводят специалисты из Москвы, имеющие большой опыт работы в сфере молодежной политики.

Добровольцы уже получили «Волонтерские книжки». Также участники семинара ознакомились с экспозицией «Мир, молодость, дружба», посвященной истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Всего в волонтерский корпус войдет 5 000 человек из России и зарубежных стран. Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будут 50 волонтеров из Рязанской области.