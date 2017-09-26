Житель Рязанской области незаконно добывал песок и продавал его гражданам

Нарушение выявила прокуратура

В сентябре этого года на земельном участке на территории бывшей воинской части в поселке Кадом местный житель добывал песок без соответствующей лицензии на пользование недрами, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области. Размер добычи составил 10 x 5 м, высота добычного уступа - около 1,5 метра. Установлено, что на месте добычи песка работала спецтехника: экскаватор и грузовой автомобиль. Добытый песок нарушитель продавал населению.

Прокурором района в отношении жителя поселка Кадом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в управление Росприроднадзора по Рязанской области.