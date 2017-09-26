Нити Арена
16:37 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
217

Житель Рязанской области незаконно добывал песок и продавал его гражданам

18:13 / Общество
Нарушение выявила прокуратура

В сентябре этого года на земельном участке на территории бывшей воинской части в поселке Кадом местный житель добывал песок без соответствующей лицензии на пользование недрами, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области. Размер добычи составил 10 x 5 м, высота добычного уступа - около 1,5 метра. Установлено, что на месте добычи песка работала спецтехника: экскаватор и грузовой автомобиль. Добытый песок нарушитель продавал населению.

Прокурором района в отношении жителя поселка Кадом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в управление Росприроднадзора по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Волонтеры Рязанской области готовятся к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

В Рязани подвели итоги конкурса «Юннат-2017»

В лесах Рязанской области появляются новые места отдыха

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы