Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой

Сегодня в региональном правительстве прошла рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия региональной власти и профсоюзных организаций. Губернатор Николай Любимов поблагодарил профсоюзных активистов за поддержку на выборах, подчеркнув, что придает большое значение сотрудничеству с профсоюзами. «Эти объединения представляют огромное количество трудовых коллективов и являются выразителями интересов людей труда, – отметил Николай Любимов. – Я намерен проводить встречи с представителями отраслевых профсоюзов, чтобы совместно решать насущные проблемы, волнующие жителей региона. Люди оказали мне доверие, и я сделаю все, чтобы его оправдать».

Инна Калашникова поздравила Николая Любимова с победой на выборах. «Профсоюзы и правительство Рязанской области всегда были социальными партнерами и я уверена в том, что мы будем продолжать конструктивно сотрудничать, чтобы повышалось качество жизни людей, – сказал Инна Калашникова. – Мы готовы принимать активное участие в любых Ваших проектах, чтобы достичь хороших результатов».