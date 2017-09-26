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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой

18:18 / Власть

Сегодня в региональном правительстве прошла рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия региональной власти и профсоюзных организаций. Губернатор Николай Любимов поблагодарил профсоюзных активистов за поддержку на выборах, подчеркнув, что придает большое значение сотрудничеству с профсоюзами. «Эти объединения представляют огромное количество трудовых коллективов и являются выразителями интересов людей труда, – отметил Николай Любимов. – Я намерен проводить встречи с представителями отраслевых профсоюзов, чтобы совместно решать насущные проблемы, волнующие жителей региона. Люди оказали мне доверие, и я сделаю все, чтобы его оправдать».

Инна Калашникова поздравила Николая Любимова с победой на выборах. «Профсоюзы и правительство Рязанской области всегда были социальными партнерами и я уверена в том, что мы будем продолжать конструктивно сотрудничать, чтобы повышалось качество жизни людей, – сказал Инна Калашникова. – Мы готовы принимать активное участие в любых Ваших проектах, чтобы достичь хороших результатов».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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