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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская область на 15 месте в России по приверженности населения здоровому образу жизни

18:27 / Общество

Регион вошел в двадцатку лидеров среди субъектов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, сообщает сайт областного правительства. Исследование провело агентство «РИА Рейтинг».

В Рязанской области физической культурой и спортом систематически занимаются 35 процентов жителей. Этому способствует развитие в регионе современной спортивной инфраструктуры, эффективная работа по приобщению молодежи к здоровому образу жизни, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для различных категорий граждан, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В регионе ведется последовательная работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в непосредственной близости от места жительства граждан. Новые многофункциональные спортивные площадки устанавливаются во дворах жилых домов, парках, рекреационных зонах.

Продолжение активной работы по привлечению населения к занятиям спортом, воспитанию у граждан ответственного отношения к своему здоровью – задачи, на которые глава региона Николай Любимов обращает особое внимание. «Мы будем работать над тем, чтобы в районах, где еще нет современных ФОКов, они были построены и эффективно работали. Для обеспечения возможностей для занятий физкультурой и спортом как можно большего количества рязанцев в муниципальных образованиях необходимо активно задействовать инфраструктуру образовательных учреждений, оказывать поддержку местным инициативам по созданию спортивных площадок, в том числе малых форм», – сказал Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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