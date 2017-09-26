Губернатор Николай Любимов встретился с председателем Совета муниципальных образований Рязанской области Василием Фоминым

Как сообщает сайт правительства области, сегодня глава региона Николай Любимов провел рабочую встречу с председателем Совета муниципальных образований Рязанской области Василием Фоминым. В рамках встречи обсуждались вопросы совместной работы правительства области и Совета муниципальных образований региона.

Николай Любимов поблагодарил Василия Фомина за активное взаимодействие, которое сложилось между региональным правительством и Советом муниципальных образований. «Совет муниципальных образований – это власть, которая работает на местах и ближе всего находится к людям, – сказал Николай Любимов. – Я хочу, чтобы роль Совета и роль муниципальных образований в управлении регионом повышалась».

По словам главы региона, решения правительства Рязанской области должны проходить предварительное согласование с Советом муниципальных образований, и такая практика сейчас уже вводится. «Это согласование необходимо для того, чтобы муниципалитеты знали, какие документы прорабатываются в настоящий момент и высказывали свое мнение на этапе разработки, – подчеркнул Николай Любимов. – Благополучие области в целом зависит от того, как работают на местах. Мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы, повышать качество жизни в регионе. Это наша с вами общая работа. Уверен, что она будет выстроена качественно и на высоком уровне».

Василий Фомин отметил, что в последнее время в регионе была проведена большая работа, направленная, в том числе, на решение насущных вопросов жителей районов области. «Мы усилим свою работу с населением, будем и дальше помогать в решении насущных вопросов», – сказал Василий Фомин.