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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Сладкий подарок

00:01 / РВ ТВ
Музей истории рязанского леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ» оценили российские туристы
Автор фото: Димитрий Соколов | Сладкий подарок
Фото: Димитрий Соколов.

В Рязани открылся еще один музей. С одной стороны – как объект показа для туристов, с другой – как напоминание о том, что бизнес сейчас можно развивать на примерах наших знаменитых предков, преуспевших в развитии производства полтора – два века назад. Рязанский предприниматель Игорь Евсюхин попробовал и удивил всех. А путь простой – не нужно забывать старых технологий производства вкусных и полезных продуктов.

Музей рязанского леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ» разместился в уютном подвальчике дома на улице Соборной, в непосредственной близости от Рязанского кремля. Это объект показа так сейчас популярного гастрономического туризма. На церемонии открытия гостей встречает сотрудник Рязанского музея путешественников Петр Завишо в образе сахарозаводчика Николая Петровича Шишкова и ведает им историю о рязанском сахаре.

Из этого рассказа рязанцы, пришедшие на открытие музея, узнают, что мануфактура «СахароварЪ» – это продолжение труда Николая Петровича Шишкова, исконно рязанская мануфактура со своей историей и своими традициями. В течение веков сахаром в России услаждались лишь избранные – слишком дорог был заморский деликатес (который многие считали лекарством). И только при Петре I, в 1719 году в Санкт-Петербурге был основан завод по обработке привозного тростникового сырца. Царь был так воодушевлен успехами первого завода, что в 1721 году издал указ «О запрещении ввоза сахара в Россию».

Не осталась в стороне и Рязанская губерния. В 1829 году в селе Спешнево-Подлесное, что в Данковском уезде Рязанской губернии, Николай Петрович Шишков, участник войны 1812 года, открыл первый свеклосахарный завод. Увлекшись после отставки сельским хозяйством, он стал очень известным деятелем своего времени в области сахароварения. И неспроста в 1834 году на состоявшемся в Москве комитете сахароваров Николай Петрович Шишков был избран Первым председателем комитета.

Достоверно известно, что на выставке в Рязани, посвященной сельскому хозяйству и организованной в честь приезда цесаревича Александра II в 1837 году, сахарное производство было представлено только одним заводчиком – гвардии штабс-ротмистром Шишковым из Данковского уезда Рязанской губернии. Рязанский завод Шишкова стал одним из первых в России образцовым производством. В Спешнево-Подлесное помещики присылали своих мастеров для обучения, и вскоре на заводе образовалась школа практического сахароварения. Именно на рязанском заводе Николая Шишкова была создана первая лаборатория по изучению свойств сахара. Результаты опытов превзошли все ожидания. В 1841 году Николай Петрович опубликовал свои труды, взял патент на изобретение и пригласил членов комитета сахароваров осмотреть практическое осуществление на своем заводе.

Эту историю создатели музея постарались максимально достоверно отразить во внутреннем убранстве музея рязанского леденца. Игорь Евсюхин рассказал, что концепт будущего музея помогли создать местные историки во главе с профессором РГУ Петром Акульшиным.

– Мы посмотрели на ту эпоху со всех сторон, – говорит Игорь Евсюхин. – Администрация Рязани нас поддержала. Музей только начинает свою работу, и хочется верить, что рязанский леденец, который посетители сделают своими руками, будет их любимым лакомством.

Экспозиция и помещение музея стилизованы под XVIII-XIX века. В ходе экскурсии посетители музея познакомились с историей сахароварения в России и в рязанском крае, узнали, как из сахара получается карамель, самостоятельно попробовали разукрасить карамельную фигурку шоколадом и понаблюдали за работой сахаровара по приготовлению леденцов. В здании музея организована чайная, где желающие попили чай из самовара и продегустировали продукцию мануфактуры.

Проект нацелен на продвижение туристических ресурсов региона, привлечение внимания рязанцев и гостей города к истории края. Организаторы планируют развивать музей и расширять его экспозиционную часть.

– В Рязани не хватало таких мест, – говорит министр культуры и туризма Виталий Попов. – Важность такого музея в том, что мы чаще вглядываемся в историю. Теперь посетители смогут узнать, что рязанцы причастны к этому производству.

Создателей проекта поблагодарил бывший тогда в должности главы администрации Рязани Олег Булеков. По его словам, в сердце Рязани появился еще один туристический объект, который будет радовать не только горожан, но и приезжающих к нам туристов.

Первые посетители пришли в музей с теплохода, путешествующего по Оке, люди из разных городов России. Они познакомились с экспозицией, отведали рязанских леденцов и пообещали в своих городах обязательно рассказать о рязанском музее, а в подтверждение интересной экскурсии набрали с собой сладких петушков.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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